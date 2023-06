USA: les taux de la Fed devraient repartir à la hausse, selon Jerome Powell

"Presque tous" les responsables de l'institution -- gouverneurs et présidents d'antennes régionales -- "s'attendent à ce qu'il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a indiqué Jerome Powell devant des élus de la Chambre des représentants, lors de son audition semi-annuelle devant une commission. La Fed a, le 14 juin, marqué une pause dans ses hausses du taux directeur, pour la première fois depuis mars 2022, et après 10 relèvements, de 5 points au total. Les taux sont désormais compris dans la fourchette de 5 à 5,25%. "Lors de la réunion de la semaine dernière, compte tenu d'où nous arrivions et de la vitesse à laquelle nous avons avancé, nous avons jugé prudent" de maintenir les taux à leur niveau, pour "permettre" aux responsables de la Fed "d'évaluer l'information et ses implications pour la politique monétaire", a souligné Jerome Powell. La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 25 et 26 juillet. (Belga)