VISITE D?ETAT NEERLANDAISE - Les souverains découvrent deux entreprises du Biopark de Charleroi

Sur place, les souverains ont eu l'occasion d'assister à une présentation du Biopark : de cette excroissance de l'ULB qu'il était à ses débuts il y a plus de vingt ans au pôle des sciences du vivant qu'il est devenu progressivement jusqu'à compter aujourd'hui plusieurs instituts de recherche et de nombreuses grandes entreprises. Les souverains ont ensuite pu assister à des présentations de responsables de Ncardia et Catalent. La première entreprise est spécialisée dans les cellules souches pluripotentes humaines induites. Elle fut rachetée en 2021 par la société américaine Kiniciti. L'entreprise Catalent est spécialisée quant à elle dans la production de matériel cellulaire. Elle s'est implantée en 2020 au sein du Biopark de Charleroi en reprenant la société MaSTerCell. Elle y compte aujourd'hui cinq sites. (Belga)