Visite d'État néerlandaise - Les souverains visitent l'entreprise wallonne de satellites Aerospacelab

Fondée en 2018 à Mont-Saint-Guibert, Aersospacelab a installé sa première unité de production au coeur du parc scientifique Jean Monnet à Louvain-la-Neuve. L'installation est opérationnelle depuis l'été 2022. Elle offre une capacité de production annuelle de 24 satellites. Le fondateur et CEO Benoit Deper a présenté sa société aux rois Philippe et Willem-Alexander. Ceux-ci ont ensuite été invités à entrer dans la "clean room", une pièce de 600 mètres cubes environ où sont assemblés les satellites dans un environnement complètement stérile. La moindre poussière sur la lentille d'un appareil pourrait en effet avoir des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement ultérieur des satellites, explique-t-on. Une méga-usine est aménagée en ce moment à Charleroi. L'activité devrait y démarrer au troisième trimestre 2025, à raison de 500 satellites par an. Le succès rapide d'Aerospacelab a été récompensé l'an dernier du prix Scale-up de l'année, décerné par le cabinet de conseil Ernst & Young. Ses solutions d'intelligence géospatiale sont utilisées dans diverses industries, allant de l'agriculture aux secteurs énergétiques, en passant par des institutions européennes. Elle emploie 200 personnes. Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander et son épouse Maxima effectuent une visite d'Etat de trois jours en Belgique. Les couples royaux doivent encore se rendre à Charleroi mercredi après-midi et à Anvers jeudi. (Belga)