WRC - Safari Rally - Kalle Rovanperä meilleur temps du shakedown, Thierry Neuville 4e

Lors de l'édition précédente, Toyota, avec Rovanperä, Evans, Katsuta et Ogier, avait pris les quatre premières places du Safari. Neuville s'est mêlé aux débats, notamment lors de la deuxième journée, jusqu'à ce qu'il glisse contre un arbre et soit contraint à l'abandon. En 2021, il avait été trahi par sa mécanique au matin de la dernière journée. Cette année, Neuville veut à nouveau se battre pour la victoire. "C'est un rallye long, difficile et exigeant", sait-il. "Nous sommes confrontés à de longues étapes, parfois très difficiles, mais aussi sablonneuses. C'est un défi pour les équipes, pour les pilotes, mais aussi pour les voitures. Notre ambition est de gagner ce rallye. La position de départ n'est pas si importante. Tout le monde peut gagner ici. C'est avant tout un long rallye où il ne faut jamais abandonner et toujours continuer à avancer". Le Safari Rallye débute jeudi par une super spéciale d'un peu moins de cinq kilomètres où les voitures partent côte à côte. Vendredi, samedi et dimanche, il y aura deux boucles de trois spéciales chacune. Nicolas Gilsoul sera le copilote de Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1). Jourdan Serderidis et Fréderic Miclotte (Ford Puma Rally1) sont également présents au Kenya. Grégoire Munster et Louis Louka (Ford MK II) ont réussi le 2e chrono des WRC2 lors du shakedown de mercredi. (Belga)