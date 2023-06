WTA Gaiba - Yanina Wickmayer en quarts de finale

(Belga) Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Gaiba, disputé sur gazon et doté de 115.000 dollars, mercredi en Italie. L'Anversoise, 117e mondiale et 8e tête de série a sorti Sofia Kenin (WTA 127) en trois sets 3-6, 6-4, 7-5. L'Américaine de 24 ans avait remporté l'Open d'Australie en 2020 et atteint la 4e place du classement WTA en mars 2020, mais elle a depuis chuté à cause de blessures