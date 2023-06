Air Belgium volera pour plusieurs compagnies aériennes cet été

Plusieurs transporteurs d'envergure ont ainsi fait le choix d'AIr Belgium pour emmener leurs clients durant l'été. Parmi eux, on retrouve British Airways, Royal Air Maroc (pour qui l'entreprise belge assurera la liaison Casablanca-Bruxelles), Air Madagascar, Surinam Airways et Condor. Depuis ce mois de juin, Air Belgium opère aussi des vols charters pour le compte d'Air Greenland vers Kangerlussuaq, au Groenland. Une liaison assurée également pour le croisiériste Le Ponant, qui organise des croisières de luxe au départ de cette ville. Autant de contrats rendus possibles grâce à la flotte de quatre avions de transport de passagers dont dispose la compagnie belge, qui n'assure désormais des vols directs que vers l'Île Maurice et l'Afrique du Sud (Le Cap et Johannesburg), au départ de Brussels Airport. Celle-ci a d'ailleurs renforcé ses accords interlignes en Afrique du Sud, signant un contrat avec FlyCemair, après celui, d'il y a quelques mois, avec Airlink. Cela permet des connexions vers 43 destinations en Afrique du Sud et en Afrique australe. Air Belgium vient, enfin, de conclure un autre accord interligne avec Air Mauritius grâce auquel les voyageurs peuvent rejoindre La Réunion, Rodrigues et Madagascar au départ de l'Île Maurice. Ces nouveautés portent à 49 le nombre de destinations proposées par le transporteur au départ de la Belgique. La compagnie ne précise en revanche pas encore si les liaisons entre Charleroi et les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), qui avaient été suspendues en mars dernier, à la fin de la saison d'hiver, reprendront l'hiver prochain. Elle ne s'exprime pas non plus sur l'identité des deux nouvelles destinations, l'une en Asie, l'autre aux Etats-Unis, qu'elle compte lancer en septembre. (Belga)