Bourse de Bruxelles - AB InBev progresse dans un marché largement négatif

L'indice bruxellois confirmait une nouvelle baisse de 0,32%, à 3.547,85 points avec 15 de ses éléments dans le rouge, Aedifica (57,75) pesant sur l'indice en reculant de 5,56% pour une baisse de 0,64% compte tenu de son détachement de coupon et du droit de souscription (1,03), ce dernier en baisse de 7,46%. KBC (62,28) et Ageas (36,67) valaient finalement 1,77 et 0,35% de moins que la veille, Ackermans (148,80) et Barco (23,02) reculant de 1,20 et 2,04%, Solvay (99,52) et UCB (83,54) de 0,53 et 0,67%, Aperam (31,52) et Umicore (25,79) de 1,28 et 1,45%. ING (12,01) et Immobel (36,85) perdaient par ailleurs 2,3 et 3%, Van de Velde (32,60) et CFE (9,20) reculant de 2,5 et 2,3%, Home Invest (16,06) de 3,7%. Oxurion (0,002) et DMS Imaging (0,0155) plongeaient enfin de 20 et 11,4%, Onward Medical (5,64) et Mithra (2,26) abandonnant 2,7 et 2,6% alors que Biosenic (0,098) bondissait de 12,9%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0980 USD, contre 1,0995 USD dans la matinée et 1,0940 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.120 euros, en recul de 560 euros. (Belga)