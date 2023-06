Bourse de Bruxelles - Vers une sixième baisse du BEL 20 dont une symbolique

Treize valeurs de l'indice bruxellois restaient affichées en baisse, six ayant rejoint AB InBev (52,36) à la hausse alors que celle-ci portait son avance à 1,3% après une recommandation à l'achat. Des gains de 0,1% étaient notés en Ageas (36,85), GBL (71,78), Proximus (6,94) et Galapagos (36,93) tandis que Solvay (100,40) et Sofina (191,70) s'appréciaient de 0,2%. Aedifica (57,75) plongeait par contre de 5,5% après avoir déjà abandonné 4,2% la veille après l'annonce d'une augmentation de capital, ses consœurs Cofinimmo (70,95) et WDP (25,08) reculant de 0,2 et 1,2%. Barco (23,20) perdait 1,3% supplémentaire, Aperam (31,46) et Umicore (26,05) reculant de 1,5 et 0,4%, KBC (62,78) et Melexis (86,30) de 1 et 1,1%. ING (12,07) et Immobel (37,35) perdaient par ailleurs 1,9 et 1,7%, EVS (21,45) et Agfa-Gevaert (2,31) cédant 1,6 et 1,3%. Mithra (2,26) et Onward Medical (5,64) abandonnaient enfin 2,6 et 2,7%, Biotalys (5,90) et IBA (16,16) cédant 1,7 et 1,3%. L'euro s'inscrivait à 1,0995 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0940 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.360 euros, en recul de 320 euros. (Belga)