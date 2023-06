Challenger d'Ilkley - Zizou Bergs et Joris De Loore dans le dernier carré du double

La paire belge s'est imposée 3-6, 7-5 et 9/11 dans le super tie-break face aux Néerlandais David Pel et Sander Arends, têtes de série N.4. Zizou Bergs et Joris De Loore affronteront jeudi soir, pour une place en finale, la paire tête de série N.1 formée par le Colombien Gonzalo Escobar et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov. Zizou Bergs, 182e mondial, a été éliminé mardi au deuxième tour du simple, lui qui est tenant du titre de ce tournoi de préparation à Wimbledon. Joris De Loore (ATP 192) avait été sorti en qualifications en simple. (Belga)