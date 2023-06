Challenger Pro League - La saison 2023-2024 débutera le 11 août avec RSCA Futures-Beerschot et Seraing-SL16 FC

De retour dans le football professionnel belge, le RFC Liège lancera lui sa saison le samedi 12 août à 20h00 contre Dender. Les Francs Borains se déplaceront eux à Zulte Waregem le dimanche 13 août à 19h15. Le Patro Eisden, troisième et dernier promu, accueillera Deinze le samedi 12 août à 20h00. Grand favori pour le titre, Beveren débutera à Jong Genk le dimanche 13 août à 13h30. Le Lierse se rendra au Club NXT le samedi 12 août à 16h00 et Ostende accueillera Lommel le dimanche 13 août à 16h00. Cette saison, la Challenger Pro League passera de 12 à 16 équipes. À la fin de la saison régulière de 30 matches, les deux premiers seront promus en Jupiler Pro League et les deux derniers seront relégués en Nationale 1. Les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront les Promotion Playoffs dans un système à élimination directe. Le 3e affrontera le 6e et le 4e jouera face au 5e. Le vainqueur de ces playoffs sera ensuite opposé au deuxième des Relegation Playoffs de la Jupiler Pro League. Le vainqueur évoluera en Jupiler Pro League et le perdant en Challenger Pro League la saison suivante. Comme la saison dernière, le RSCA Futures, le SL16 FC, Jong Genk et le Club NXT, les U23 d'Anderlecht, du Standard, de Genk et du Club Bruges, joueront en Challenger Pro League. Ces quatre équipes ne peuvent pas monter, ni participer aux Promotion Playoffs. (Belga)