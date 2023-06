Championnat de Belgique de cyclisme - Lotte Kopecky décroche son 5e titre national consécutif du contre-la-montre

L'Anversoise a couvert les 20,8 km du parcours flandrien en 29:15 et devancé Febe Jooris (AG Insurance-Soudal-Quick Step) de 1:01 et Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal-Quick Step) de 1:07. La coureuse de SD Worx a signé la 8e victoire de sa saison, la 28e de sa carrière. Kopecky, 27 ans, avait déjà endossé le maillot noir-jaune-rouge de la spécialité à Middelkerke (2019), Coxyde (2020), Ingelmunster (2021) et Gavere (2022). Ce cinquième succès de rang lui permet d'égaler à 27 ans le record d'Ann-Sophie Duyck, reine sans partage du "chrono" entre 2014 et 2018. Jooris, 18 ans et championne de Belgique, d'Europe et du monde juniors du chrono en 2022, signe elle son premier podium dans un grand championnat chez les seniors. À l'instar de son équipière, Goossens, 21 ans, réalise aussi son premier podium après avoir pris la 11e place en 2022. (Belga)