Championnats de Belgique de cyclisme - Lotte Kopecky engrange de la confiance pour le Tour: "Je suis dans les temps"

Sous une pluie battante, Kopecky a dû rester sur ses gardes pour éviter une chute qui aurait pu la priver du titre. "J'ai cependant fait une petite faute dans un virage à la fin mais j'avais entendu à la mi-course que j'avais de l'avance. Rouler sous la pluie, ce n'est jamais agréable. Avec une chute, tout peut changer. Finalement, cela s'est bien terminé", a réagi Kopecky au micro des organisateurs. Avec son huitième succès de la saison, Kopecky prend une dose supplémentaire de confiance avant la course en ligne dimanche mais surtout pour le Tour de France, un de ses grands objectifs de la saison, qui débute le 23 juillet. "Je suis dans les temps et je me sens prête. Il reste sept semaines avant le Tour de France et j'espère que j'y serai au meilleur de ma forme", a conclu l'Anversoise. (Belga)