Championnats de Belgique de cyclisme - Troisième titre national pour Wout van Aert sur le chrono: "Cela fait du bien de gagner"

Longtemps attendu, le duel face à Remco Evenepoel n'aura finalement pas lieu, le champion du monde ayant été victime d'une chute en début de parcours. "Je n'ai pas appris directement qu'il était tombé", a expliqué Van Aert au micro des organisateurs. "Au début du deuxième tour, on m'a dit qu'il avait dû changer de vélo et qu'il avait du retard. J'ai alors pu prendre moins de risques dans les virages." Malgré la pluie, Van Aert n'a pas voulu rouler avec le frein à main malgré le Tour de France qui débute dans 9 jours. "J'étais venu ici pour gagner. Si vous ne voulez pas prendre de risques, vous pouvez rester à la maison. J'ai contrôlé dans les virages et je n'ai pas fait de folies." Avec son deuxième succès de la saison, 'WVA' retrouve de la confiance après des chronos compliqués sur le Tour de Suisse la semaine dernière. "C'est la première fois depuis longtemps que j'avais de bonnes sensations. En Suisse, mon niveau était acceptable mais je n'étais pas assez frais. Ces trois derniers jours, je n'ai presque rien fait et j'avais déjà de meilleures jambes hier (mercredi, ndlr.). C'est un beau pas en avant et cela fait du bien de gagner.", a conclu van Aert. (Belga)