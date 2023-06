Championnats de Belgique de cyclisme - "Une deuxième place inespérée" pour Alec Segaert sur le chrono

La semaine dernière, le coureur de Lotto Dstny avait remporté le chrono du Tour d'Italie pour les moins de 23 ans. "Ce n'est pourtant pas une référence pour un chrono pour un titre national contre Wout van Aert, Remco Evenepoel, Rune Herregodts, Ilan Van Wilder ou encore Cian Uijtdebroeks. J'avais l'ambition de terminer dans le top 5 et me voilà avec une médaille d'argent." Segaert, 20 ans, a également pu profiter de la chute de Remco Evenepoel en début de parcours pour s'inviter sur le podium. "Dans mes rêves les plus fous, j'étais sur le podium derrière van Aert et Evenepoel. C'était aussi mon premier chrono sur une si longue distance. Dans chaque rue, des gens scandaient mon nom. C'était chouette mais je ne devais pas être trop enthousiaste. Je me suis un peu relâché sur la fin, cette deuxième place est vraiment inespérée." (Belga)