Championnats nationaux - Michal Kwiatkowski champion de Pologne du contre-la-montre, Rémi Cavagna sacré en France

C'est le 5e titre national pour Michal Kwiatkowski, 33 ans, le 3e dans le chrono après 2014 et 2017. Maciej Bodnar détient le record de titres contre-la-montre avec huit couronnes. En France, c'est Rémi Cavagna (Soudal QuickStep) qui s'est emparé du maillot tricolore. Le "TGV de Clermont-Ferrand" a couvert les 31,3 km du parcours entre Hazebrouck et Cassel en 39:36. Il est accompagné sur le podium par Bruno Armirail (Groupama-FDJ), 2e à 33 secondes, et Pierre Latour (TotalEnergies), 3e à 1:13. C'est le second titre, après 2020, de champion de France du contre-la-montre pour Cavagna, qui succède à Armirail au palmarès. En Italie, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a conservé son titre à Sarche, où il s'est imposé au terme des 25,7 km du parcours en 32:48, avec 24 secondes d'avance sur Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), qui monte pour la deuxième année de suite sur le podium, et 30 sur Matteo Sobrero (Jayco Alula). C'est le 4e titre de Ganna, après 2019, 2020 et 2022. Il a aussi été champion du monde en 2020 et 2021. (Belga)