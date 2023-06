Coronavirus - Le Conseil supérieur de la Santé recommande une nouvelle dose pour les groupes à risque

Un rappel est recommandé, entre autres, aux personnes de 65 ans ou plus et à toutes celles présentant les comorbidités préalablement déterminées, aux immunodéprimés, aux femmes enceintes et aux professionnels des soins de santé. Une large campagne de vaccination pour l'ensemble de la population n'est, par contre, pas conseillée. Niveau timing, le CSS suggère d'opérer la campagne de vaccination en octobre, conjointement à celle de vaccination contre la grippe. En cas d'incompatibilité, le rappel contre le Covid est recommandé en septembre, et celui contre la grippe en octobre. (Belga)