Délégation iranienne à Bruxelles - Lahbib doit revenir s'expliquer à la Chambre, demandent les Verts

"Pour les députés Ecolo-Groen, les réponses de la ministre des Affaires étrangères sont insuffisantes", a expliqué le député Samuel Cogolati. Aux yeux des écologistes, il subsiste trop de zones d'ombre dans le dossier, notamment à propos des avis de la Sûreté de l'Etat et de l'OCAM, sur l'identité des participants iraniens et russes à l'"Uban Summit" de la mi-juin, etc. "Ce flou est insupportable car on parle de la vie d'opposants russes et iraniens mise en danger", a ajouté le député. Sur la forme, les écologistes pointent du doigt l'écart entre les explications fournies par la ministre la semaine passée et celles de mercredi. "Cet écart est insupportable", a-t-il souligné. Mercredi, le Premier ministre, Alexander De Croo, a reconnu que "les choses auraient dû se passer autrement" entre les gouvernements fédéral et bruxellois, et a jugé qu'une "introspection" était nécessaire. "Nous n'avons entendu de la part de la ministre aucune excuse, ni d'introspection, ni même de garantie que cela ne se reproduirait plus. Nous attendons qu'elle revienne au parlement", a encore dit le député. Des motions ont été déposées à l'issue du débat mercredi, dont une des groupes libéraux pour clore le débat. "On ne vote rien tant que nous n'avons pas des réponses claires et toute la transparence demandée", a averti M. Cogolati. (Belga)