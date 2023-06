Disparition du sous-marin Titan - Les cinq passagers du submersible sont décédés

"Nous estimons à présent que notre patron Stockton Rush, Shahzada Dawood et de son fils Suleman, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet sont malheureusement morts", a indiqué la société dans un communiqué. Les garde-côtes américains ont de leur côté assuré que les débris du submersible retrouvés montraient que l'engin a subi une "implosion catastrophique". Des "débris" avaient été découverts dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic par un robot participant aux recherches internationales pour retrouver le submersible de tourisme scientifique disparu depuis dimanche et dont l'oxygène à bord est a priori épuisé. Le Titan, long d'environ 6,5 mètres, a plongé dimanche et devait refaire surface sept heures plus tard mais le contact a été perdu moins de deux heures après son départ. (Belga)