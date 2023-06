Empreinte carbone: KBC pointe des chiffres dépassés dans l'étude d'Oxfam

Dans son rapport climat 2023, Oxfam affirme que l'empreinte carbone annuelle des plus grandes entreprises du Bel 20 s'élève à 20,84 millions de tonnes de CO2e. Ce qui équivaut aux émissions annuelles des 34% les plus pauvres en Belgique, soit 3,87 millions de personnes, ou à l'ensemble des émissions du Burundi, de l'Erythrée et du Rwanda, illustre l'ONG. KBC et AB Inbev dépassent en outre largement la moyenne, relevait Oxfam, tout en reconnaissant que les chiffres concernant la banque dataient de 2017. "Le chiffre des émissions utilisé (159.765.288 tonnes de CO2e) est très différent du chiffre réel indiqué par KBC dans (son) Sustainability Report 2022, à savoir 56.250.539 tonnes CO2e", réagit l'entreprise. AB Inbev et Solvay ont aussi remis en cause les données sur lesquelles s'appuie l'ONG. Quant au soutien aux énergies fossiles, KBC rétorque que le secteur oil & gas "ne représente que 0,17%" de son portefeuille de crédits "et que la très grande majorité de cette exposition ne porte que sur le stockage de gaz". La politique de la banque en la matière a été modifiée ces dernières années, reconnaît Oxfam, tout en jugeant que "les engagements de KBC ne sont à ce stade pas suffisants". (Belga)