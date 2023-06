Enquête toujours en cours et mesures annoncées après l'agression raciste d'un jeune à Huy

De source non officielle, plusieurs suspects auraient été identifiés relativement à l'agression raciste d'un jeune homme, survenue dans la nuit du 9 au 10 juin à Huy. La victime avait alors été rouée de coups et insultée par un groupe d'individus, sur la place Verte, dans le centre de la cité mosane. Les caméras de surveillance de l'espace public avaient filmé la scène. Le week-end suivant, des faits de violences liés à cette affaire ont mobilisé les services de police à Huy et dans l'entité voisine d'Amay. Une plainte a été déposée lundi, mobilisant cette fois les autorités judiciaires. En vue d'éviter de potentiels nouveaux incidents, les policiers de la région hutoise devraient renforcer leur dispositif durant le prochain week-end. "Je ne peux vous préciser la nature des mesures décidées, mais il a effectivement été prévu de renforcer préventivement notre dispositif policier", a expliqué jeudi soir le bourgmestre ff à l'agence Belga. "Je peux juste vous dire que nous serons prêts, le cas échéant, à fournir un renfort à nos voisins hutois", a ajouté un responsable de la zone de police Meuse Hesbaye. (Belga)