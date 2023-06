Euro de basket dames - La France sur le chemin des Belgian Cats en demi-finales samedi

Les Belgian Cats avaient de leur côté dominé aussi la Serbie, tenantes du titre, dans leur quart de finale à sens-unique: 93-53. Face à un adversaire plus modeste, les Françaises ont cependant déroulé, emmenées par un trio formé de Marine Fauthoux (15 pts, 6 assists), Marieme Badiane (20 pts, 7 rebonds) et Sandrine Gruda (18 pts), et ce malgré l'absence d'Iliana Rupert (épaule). La première demi-finale (qui se jouera probablement samedi à 17h45) opposera les deux seules équipes encore invaincues dans le tournoi. La France, comme la Belgique, a remporté son groupe en phase de poule avec trois victoires en trois matches. La France et la Belgique n'ont plus aucun secret l'une pour l'autre. Ce sera aussi l'occasion pour les Belges de prendre leur revanche sur la douloureuse élimination par les Françaises en quarts de finale de l'Euro 2019 à Belgrade 84 à 80 après prolongation. Le sélectionneur de la Belgique, Rachid Meziane est français, à la tête de Villeneuve d'Ascq en club et en poste comme coach principal des Belgian Cats depuis novembre dernier. Julie Vanloo et Kyara Linskens évoluent toutes les deux à Lattes Montpellier alors que Julie Allemand est championne de France avec Lyon. La France a déclaré avant l'Euro que seule la médaille d'or était un bon résultat après avoir perdu en finale lors des trois dernières éditions. L'autre demi-finale opposera la Hongrie - victorieuse sur le fil dans son quart de finale de la République tchèque 62-61 - au gagnant du dernier quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne. (Belga)