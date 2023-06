Euro de basket dames - La Hongrie écarte la République tchèque et se qualifie pour les demi-finales

Face aux Tchèques, qui avaient terminé à la deuxième place du groupe des Belgian Cats, les Hongroises se sont imposées sur un panier à 3 secondes de la fin d'Agnes Studer alors qu'elles avaient mené de 14 unités à la reprise. Leur intérieure Cyesha Goree a terminé meilleure marqueuse côté hongrois avec 17 pts (7 rebonds). Reka Leilik, qui jouait à Castors Braine la saison dernière, a terminé avec 3 points et 4 rebonds. La Hongrie retrouve une demi-finale d'un championnat d'Europe pour la première fois depuis 1997. Elle avait surpris la Serbie, tenante du titre, en phase de poule décrochant la première place de son groupe. Les Serbes défient les Belgian Cats dans le deuxième quart de finale au menu (15h00). Les Hongroises joueront en demi-finale contre le vainqueur du duel entre l'Espagne et l'Allemagne et ont d'ores et déjà en poche un billet pour les tournois pré-olympiques de qualification en vue des JO de Paris 2024. La République tchèque, que les Belgian Cats avaient battu 84-41 à Tel Aviv, joueront pour les places 5 à 8. Le top 6 (le top 5 si la France n'y est pas) se qualifie pour les tournois pré-olympiques de février en vue des JO 2024. Phase finale à Ljubljana: . Jeudi: - Quarts de finale: Hongrie - République tchèque 62-61 (15h00) Belgique - Serbie (18h00) France - Monténégro (20h45) Espagne - Allemagne . Samedi: Places 5 à 8 (qualification pour les tournois pré-olympiques) à 12h00 & 14h45 Demi-finales (17h45 & 20h45): Hongrie - Espagne/Allemagne Belgique/Serbie - France/Monténégro . Dimanche: (14h15) 5e place (qualification pour les tournois pré-olympiques, si nécessaire) (17h00) 3e place (20h00) Finale (Belga)