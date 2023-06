Euro de basket dames - Pour Julie Vanloo et Kyara Linskens, les Belgian Cats ont pris leur revanche sur la Serbie

La Serbie avait battu la Belgique en phase de poule à Zrenjanin en 2019 mais avait surtout éliminé les Belges en demi-finales de l'Euro 2021. Pour un point (74-73). "C'est un sentiment de revanche", a commenté Julie Vanloo auteure de 14 points et de 4 des 13 paniers à trois points belges contre les Serbes jeudi. "On démarre le match de façon parfaite. En jouant comme ça on ne doit avoir peur de personne. Je suis contente de la façon dont on a abordé le match. De façon mature, on est contentes de jouer ensemble, on joue les unes pour les autres. Quand on regarde le marquoir, les points sont très partagés." Même son de cloche du côté de Kyara Linskens qui termine avec 14 points, 8 rebonds et 5 contres pour ponctuer son énorme travail sous l'anneau. "Tout le monde a joué ce match en voulant prendre une revanche sur la douloureuse défaite d'un point lors du dernier Euro", a estimé l'intérieure ostendaise. "En tous les cas, cela a donné un surplus de motivation. Les trois jours de repos ont fait du bien aussi. Les Serbes étaient plus fatiguées que nous." Si Emma Meesseman a inscrit le premier triple-double de l'histoire d'un Euro (15 points, 13 rebonds, 10 passes décisives), elle a offert son trophée de meilleure joueuse du match à Kyara Linskens. "Tout est plus facile quand on joue avec Emma et cela illustre bien sa mentalité, elle joue toujours pour les autres et pour l'équipe". (Belga)