Euro de basket dames - Rachid Meziane fier de ses Belgian Cats: "On construit notre objectif avec des valeurs"

En dominant la Serbie (93-53), les Belges ont en outre validé leur ticket pour les tournois de qualifications en vue des JO de Paris 2024. Abordée avec sérieux et intensité, la partie a été à sens unique en faveur de la Belgique. "J'entendais dire parfois que nous n'avions joué 'que' contre Israël, 'que' contre la République tchèque, 'que' contre l'Italie, mais on a montré qu'on pouvait taper aussi un gros adversaire. Et il ne faut pas croire que c'était facile. Cet écart, on est allé le chercher. Il était important de pouvoir faire un bon début de match pour leur laisser le moins d'espoir possible. On sait que la Serbie a du caractère et l'habitude de se battre pour ne rien lâcher. Mais on a su conserver l'avantage, même quand on a perdu quelques ballons sur le pressing adverse. On est resté stable émotionnellement et les joueuses cadres ont fait le travail pour permettre de réguler un peu les temps de jeu." La Belgique reste dans la voie qu'elle s'était tracée dans ce championnat d'Europe et veut confirmer. "L'objectif, on ne le cache pas, c'est aller chercher l'or. Il faut oser rêver. On a de l'ambition et on verra où cela nous mène. Cette équipe a déjà deux médailles de bronze. Cela n'a rien de prétentieux parce que cet objectif, on le construit avec nos valeurs, avec humilité, à l'image de qui nous sommes. C'est une équipe qui aime se partager la balle, qui défend ensemble, qui attaque ensemble. Et on veut bonifier cela encore. On a vu depuis le début de l'Euro que nous sommes sur le bon chemin."