Europese Spelen - Le karatéka Quentin Mahauden vise l'or et rêve des Jeux Olympiques

Aux Jeux Européens vendredi à Bielsko-Biala (Pologne), Mahauden espère étoffer son palmarès en remportant le titre en kumite (combat) dans la catégorie des moins de 75 kg. Trois matchs de poule seront suivis des demi-finales. "Je vise l'or", déclare-t-il avec détermination. "La forme est là. J'ai gagné trois médailles d'affilée, le bronze aux Championnats d'Europe de Guadalajara, puis l'or et le bronze en Premier League. Maintenant, j'espère ramener une médaille des Jeux Européens". L'Enghiennois a remporté son premier grand succès international en 2018, lorsqu'il s'est paré d'or aux JO de la jeunesse de Buenos Aires. "C'est l'une des plus belles médailles que j'ai déjà remportées et l'une de mes meilleures expériences", reconnaît-il. Mahauden peut désormais se consacrer uniquement à son sport grâce à un contrat pro avec l'Adeps. "Je suis heureux de pouvoir me concentrer sur le karaté à temps plein. C'est parfois un peu fatigant, mais j'aime ça." Le karaté figurait pour la première fois au programme des Jeux Olympiques en 2021, mais Mahauden n'a pas pu s'illustrer à Tokyo. Il a manqué de peu la qualification. "Aller aux Jeux Olympiques serait un rêve", déclare-t-il. "Pour les Jeux de Tokyo, j'ai manqué de peu ma qualification. Lors du match décisif, je me suis incliné de justesse face à un Jordanien (4-3). En 2024 à Paris, le karaté n'est malheureusement plus au programme mais espérons qu'il revienne en 2028." (Belga)