Explosion à Paris: deux personnes portées disparues, au moins quatre blessés graves

Gérald Darmanin, venu sur les lieux du sinistre survenu mercredi en fin d'après-midi, dans le Ve arrondissement de la capitale, a confirmé qu'au moins deux personnes étaient encore potentiellement sous les décombres sans qu'on soit sûr, à ce stade, qu'elles soient bien disparues. "Il n'y a eu aucune alerte précédant cette explosion. Nous ne connaissons pas son origine", a ajouté le ministre de l'Intérieur, lors d'un point presse au côté de la maire de Paris Anne Hidalgo. "J'ai entendu une déflagration énorme qui a fait vibrer les vitres. J'ai cru à un bombardement. Ça a fait résonner dans l'appartement. J'ai eu dix secondes de grosse inquiétude", a témoigné un riverain. Quelque 270 pompiers et 70 engins, dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement, ont été engagés sur les lieux, rue Saint-Jacques, dans le quartier de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce. L'incendie "est circonscrit", a déclaré le préfet de police, Laurent Nuñez, vers 18H30. Les pompiers ont "empêché la propagation de l'incendie à deux immeubles mitoyens qui ont été sérieusement déstabilisés par l'explosion" et "ont été évacués", a-t-il ajouté. Les pompiers avaient fait état dans un premier temps de l'effondrement de deux immeubles. Mais selon des sources policières, un seul immeuble s'est effondré. Les faits se sont produits peu avant 17H00 dans un immeuble abritant une école de mode privée, la Paris American Academy, près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité". La police judiciaire parisienne a été saisie. (Belga)