Feu vert à la Chambre à la formation d'assistants en soins infirmiers

Il existe actuellement deux types de formations en soins infirmiers. La formation de bachelier en haute école, qui dure quatre ans, et la formation de niveau secondaire qui s'étale sur trois ans et demi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces deux formations mènent au diplôme d'IRSG (Infirmier Responsable de Soins Généraux). La modification de loi ne change rien à cela. La modification de la loi permet d'ajouter un nouveau profil professionnel, celui d'assistant en soins infirmiers, avec une formation en trois ans, si la FWB décide de créer cette formation. Ce profil pourrait effectuer des soins infirmiers de manière autonome dans des situations moins complexes, et en collaboration avec l'IRSG ou le médecin dans des situations plus complexes. Tout cela sera décrit dans un arrêté royal qui sera finalisé dans les prochains mois. Dans les mois à venir, une mise à jour de la fonction d'IRSG, ainsi que d'autres fonctions infirmières de l'échelle de soins, est prévue. Il s'agit notamment de renforcer le profil de l'IRSG, de réviser le profil de l'aide-soignant ou encore d'implémenter le profil de l'infirmière spécialisée. (Belga)