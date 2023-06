Intempéries - Des mesures préventives prises pour trois barrages-réservoirs wallons en raison des pluies

Pour ces barrages, situés en province de Liège et de Namur, "nous avons augmenté les restitutions à la rivière, de manière à faire de la place pour pouvoir accueillir les potentiels surplus", détaille Sarah Pierre, porte-parole du service public de Wallonie. Ces mesures ont été adoptées par la cellule d'expertise Celex, qui s'est réunie à plusieurs reprises. L'évolution de la situation est suivie de près par les autorités régionales, alors que plusieurs cours d'eau ont été placés mercredi en pré-alerte de crue. D'importantes précipitations sont attendues ce jeudi en Belgique. Selon l'Institut royal météorologique, l'est et le centre du pays devraient être les régions les plus concernées. Les précipitations pourraient atteindre 50 à 100 litres d'eau par m2 sur une période de 24 heures, en province de Liège. Il s'agit de quantités d'eau importantes puisque d'ordinaire l'IRM enregistre des cumuls de l'ordre de 70 à 100 litres en un mois. (Belga)