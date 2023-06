Intempéries - La province de Namur placée en alerte rouge aux orages

Des cumuls locaux supérieurs à 100 mm sur une période de 24h00 ou supérieurs à 60mm en 06h00 de temps sont possibles en raison de la combinaison de fortes pluies et de violents orages. "Ces conditions pourraient également être atteintes sur l'ouest de Liège et une partie du Limbourg mais à plus petite échelle", précise-t-il. Les provinces de Liège, de Luxembourg et du Limbourg restent en code orange, souligne l'IRM. Le reste du pays à l'exclusion des deux Flandres est toujours placé en code jaune. (Belga)