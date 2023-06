Jeux Européens - La cérémonie d'ouverture lance officiellment les Jeux Européens de Cracovie

Après les prestations d'artistes polonais et des lauréats ukrainiens du concours Eurovision 2022, l'entrée des 48 pays participants a commencé vers 21h45. La délégation belge est entrée dans le stade en septième position. Kevin Borlée et Camille Laus ont eu l'honneur d'ouvrir la marche en tant que porte-drapeaux. Derrière eux suivaient 13 athlètes (venus du padel, de l'escalade et du tennis de table) et quelque 25 officiels. Le Team belgium compte 138 athlètes aux Jeux Européens, mais bon nombre d'entre eux n'ont pas assisté à la cérémonie d'ouverture car leur programme sportif passe avant. Les athlètes concourant dans des villes satellites, assez éloignées de Cracovie, sont restés sur leur site de compétition. En outre, un certain nombre d'athlètes ne se sont pas arrivés en Pologne. Le point culminant de la cérémonie a eu lieu vers 23h15 avec l'allumage de la flamme. Jusqu'à dimanche prochain (2 juillet), quelque 7.000 athlètes concourront dans 29 disciplines. Les athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus en raison de l'invasion de l'Ukraine. La Belgique est représentée dans 21 sports. La plupart des Belges ne se battront pas seulement pour une médaille mais aussi pour une place de quota ou des points de classement pour les Jeux olympiques de l'année prochaine à Paris. La Belgique a remporté 11 médailles (4x or et argent, 3x bronze) lors de la première édition des Jeux européens en 2015 à Bakou en Azerbaïdjan et six lors de la deuxième édition en 2019 à Minsk en Biélorussie (4x or, 1x argent et bronze). (Belga)