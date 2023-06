Jeux Européens - Le boxeur Vasile Usturoi se donne de "75 à 80 %" de chance d'aller aux JO de Paris

Le Belge de 26 ans d'origine roumaine a mis la dernière main à sa préparation en effectuant un stage en Allemagne. Avant cela, il a enchaîné les stages et les tournois en Hongrie et en Lituanie. "Je me sens très bien, j'ai pu réaliser une excellente préparation. Je suis au top de ma forme", assure-t-il. Il y a plus d'un an, Usturoi a décroché l'or dans sa catégorie olympique des plumes (-57 kg) aux Championnats d'Europe amateurs en Arménie. "Cela a renforcé ma confiance en moi. Je suis numéro 1 dans mon classement et j'ai bien sûr de bonnes chances (pour Paris 2024, ndlr). J'estime mes chances de qualification entre 75 et 80 %. Ce sera difficile, mais certainement pas impossible." "Mon premier objectif est la qualification pour les Jeux. Tout ce qui suit, c'est du bonus", poursuit Usturoi, qui souhaite écrire une nouvelle page de l'histoire de la boxe belge en se qualifiant pour les Jeux Olympiques. "Si je peux me qualifier, ce sera énorme. Cela fait plus de 30 ans qu'un boxeur belge n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux (depuis Abdelkader Wahabi à Barcelone en 1992, ndlr). L'année dernière, je suis déjà devenu le premier champion d'Europe belge de boxe depuis plus de 70 ans. J'écrirais à nouveau l'histoire". Pour Usturoi, il s'agira de sa deuxième participation aux Jeux Européens. En 2019 à Minsk, en Belarus, il avait été éliminé en huitièmes de finale. (Belga)