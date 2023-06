Jeux Européens - Peeters et Azzola en quarts du tournoi de padel : "On s'est battu comme des lions"

"Nous nous sommes battus comme des lions, comme hier (ils avaient alors sauvé deux balles de match, ndlr). Dans le deuxième set, nous perdions 2-5, mais nous n'avons pas lâché" a réagi Peeters. "Nous sommes maintenant en quarts de finale et réalisons un très beau tournoi". Le duo attend désormais de connaître son futur adversaire. "Nous allons essayer de bien récupérer, de nous reposer suffisamment et demain un autre match important nous attend" a ajouté Azzola. "Nous nous sentions déjà très forts, mais maintenant nous sommes vraiment à notre meilleur niveau mentalement. À mon avis, l'aventure est loin d'être terminée". Plus tôt dans la journée, François Azzola s'est incliné avec Dorien Cuypers au premier tour du double mixte. (Belga)