Jeux Européens - Renaud Barral et Lisa Ingenito, 6e après le progamme technique, espéraient "un peu plus"

Présentant un programme de difficulté 21.250, nos représentants ont obtenu 173.0366 points. La compétition est dominée par l'Italie (242.3599 avec une difficulté de 28.900), devant l'Espagne (216.5867, difficulté 28.900) et la Grande-Bretagne (203.4916, difficulté 26.800). "Nous espérions un peu plus" a reconnu Lisa Ingenito, 24 ans. "À la fin, nous avons commis une petite erreur qui nous a probablement coûté deux places. Avec les nouvelles règles, les positions peuvent changer très rapidement. La moindre erreur est pénalisée. Il en a été de même hier dans les compétitions en duo filles et par équipes. Mais nous sommes tout de même satisfaits d'avoir réalisé une bonne performance." "Nous nous sommes sentis bien dans l'eau et c'est très important. C'était une performance solide. Nous devons revoir l'exercice", a estimé Renaud Barral, 35 ans. "C'est la première fois que la compétition en duo mixte est inscrite au programme et peut-être que dans cinq ans, elle fera partie des Jeux Olympiques", explique Ingenito, qui est kiné dans la vie de tous les jours. "Malheureusement, Paris 2024 arrive trop tôt, mais c'est déjà un bon premier pas que la compétition en duo mixte soit incluse ici aux Jeux Européens." Le duo a maintenant un jour de repos avant le programme libre de samedi. "Il est important de tourner la page rapidement. Ce sont des routines différentes après tout, des efforts différents", a ajouté Barral. (Belga)