Jeux Européens - Wyckaert et Mestach se qualifient pour les quarts de finale après "un très bon match"

"Nous avons joué un très bon match, en étant à la hauteur tout au long de la rencontre" a déclaré Mestach. "'C'est l'une des forces de notre équipe d'attaquer au bon moment. On ne pouvait pas mieux faire aujourd'hui". Vendredi, Wyckaert et Mestach affronteront un duo néerlandais ou italien en quarts. "Nous suivrons le huitième et nous préparerons ensuite. Demain, nous donnerons tout". (Belga)