Jupiler Pro League - La Pro League répond aux besoins des fans: "Seulement quatre mises à jour du calendrier"

"Nous nous sommes réunis avec les fans et leur première demande était de connaître plus tôt les dates et les heures des matches. Nous le comprenons naturellement car les familles pourront plus facilement prévoir leurs activités sur base du calendrier." La Pro League s'est alors mise à la recherche d'une solution avec son manager du calendrier Nils Van Brantegem. "Nous allons passer de onze à seulement quatre mises à jour du calendrier. Après les cinq premières journées dévoilées ce jeudi, nous ferons une première mise à jour le 4 septembre après les préliminaires européens. Fin décembre, nous dévoilerons le calendrier de la fin de la phase classique et la dernière mise à jour sera le calendrier des playoffs", a expliqué Parys. Le CEO de la Pro League a également précisé que le nombre de supporters dans les stades était en pleine croissance. "Le coronavirus nous avait fait mal mais le nombre de supporters dans les stades augmente. Nous sommes également plus suivis sur les réseaux sociaux. La Pro League continue de grandir. La saison prochaine, nous serons diffusés dans 159 pays." (Belga)