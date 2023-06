La Belgique et les Pays-Bas officialisent l'achat commun de nouvelles frégates

C'est à bord de la frégate néerlandaise De Ruyter dans le port d'Anvers que les deux ministres ont signé ce mémorandum. Les Pays-Bas obtiennent ainsi l'autorisation officielle de la Belgique de conclure le contrat de construction des quatre nouvelles frégates : deux pour chaque marine. Le nouvel accord mentionne un coût revu à la hausse pour cet achat: 2 milliards d'euros pour la Belgique, soit davantage qu'estimé en 2018. L'inflation entre en ligne de compte ainsi que la décision de Ludivine Dedonder d'équiper entièrement les navires d'armement et de capteurs. Au vu de cette hausse des coûts, les Pays-Bas se sont engagés à renforcer la coopération industrielle avec la Belgique dans les années à venir. Ainsi, les Pays-Bas passeront des commandes d'une valeur de 355 millions d'euros auprès de l'industrie belge. Les nouvelles frégates seront de type ASW (Anti-Submarine Warfare), spécialisées dans la guerre sous-marine. Elles pourront également contrer les menaces aériennes et maritimes. Les frégates serviront pendant environ 40 ans. Les nouveaux navires doivent remplacer les frégates actuelles de classe M (pour Multi-purpose). Celles-ci ont été mises en service dans les années 1990. La construction des frégates, menée par les Pays-Bas, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Belgique et les Pays-Bas pour le remplacement de leurs flottes. La Belgique chapeautera ensuite le remplacement des chasseurs de mines par une nouvelle série de 12 navires de lutte contre les mines, six pour chaque marine. (Belga)