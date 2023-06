La circulation sur le rail anglais encore perturbée en juillet

RMT espère ainsi mettre la pression sur les négociations avec les entreprises ferroviaires, portant sur les salaires. Selon le syndicat, aucune nouvelle proposition n'a été formulée récemment. "Nos négociateurs et moi-même sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour des négociations avec les entreprises ferroviaires et les membres du gouvernement", explique le responsable du RMT, Mick Lynch. "Ces deux camps n'ont cependant pas entrepris la moindre démarche en vue d'organiser une réunion ou d'avancer une proposition correcte." C'est la troisième fois cette année que les syndicats actionnent le levier de la grève. (Belga)