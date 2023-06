La justice russe maintient en détention le journaliste américain Evan Gershkovich

Après une audience à huis clos, une juge du tribunal municipal de Moscou a décidé de "ne pas consentir" à l'appel d'Evan Gershkovich contre son incarcération, selon une journaliste de l'AFP sur place. Fin mai, le reporter du Wall Street Journal avait fait appel de la prolongation de sa détention provisoire. Avant le début de l'audience, jeudi, il est apparu devant la presse dans la cage en verre réservée aux détenus, en jeans et t-shirt noir. "Nous avons été extrêmement déçus du rejet de son appel", a déclaré aux journalistes, après l'audience, l'ambassadrice des Etats-Unis en Russie, Lynne Tracy. Elle a affirmé que trois demandes de visites consulaires auprès d'Evan Gershkovich dans sa prison avaient été rejetées par les autorités russes depuis une première visite accordée en avril. "Malgré tout, aujourd'hui, dans la salle d'audience, Evan a continué à montrer une force remarquable et de la résilience dans ces circonstances très difficiles", a dit la diplomate américaine. Evan Gershkovich, 32 ans, a été arrêté en Russie fin mars lors d'un reportage à Ekaterinbourg (Oural) et poursuivi pour espionnage. Le Kremlin affirme qu'il a été interpellé en "flagrant délit", sans avancer de preuves, le dossier étant classé secret. Evan Gershkovich, son employeur le Wall Street Journal et les autorités américaines rejettent catégoriquement ces accusations passibles de 20 ans de prison. Evan Gershkovich, qui a travaillé auparavant pour l'AFP à Moscou, est le premier journaliste étranger arrêté en Russie pour espionnage depuis la chute de l'Union soviétique. Il est actuellement emprisonné dans la prison moscovite de Lefortovo. (Belga)