Le basket espagnol à son tour victime de racisme

Le FC Barcelone a condamné l'incident dans un communiqué mercredi et a exigé "une réaction ferme et exemplaire" de la part de la Ligue. Jeudi, ni la Ligue ni le Real Madrid n'avaient réagi. L'entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, dont l'équipe a remporté la finale (3 victoires à 0, et 82-93 mardi soir), a comparé l'incident aux récentes insultes racistes à l'encontre de la star madrilène de football brésilienne Vinicius Junior et a indirectement accusé le club madrilène de faire deux poids deux mesures. "C'est déplorable. J'entends beaucoup parler de Vinicius et maintenant nous devons parler de ce qui s'est passé", a déclaré l'entraîneur lituanien aux journalistes. "Je ne pense pas que cela corresponde aux valeurs du Real Madrid et des supporters du club. Nous sommes très en colère". (Belga)