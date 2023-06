Le cinéma belge francophone se féminise mais reste très loin de la parité

Menée en collaboration avec le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) et avec l'aide de trois chercheurs de l'UCLouvain, Sarah Sepulchre, Olivia de Briey et Jonathan Dedonder, cette première étude du genre confirme que les femmes restent minoritaires aux postes clés de la réalisation ou de la production. Seulement un cinquième des longs métrages de fiction initiés en Belgique ont été réalisés par des femmes. Elles réalisent trois fois moins de longs métrages et deux fois moins de courts métrages que les hommes. On ne compte en moyenne que 28% de femmes dans les équipes techniques et elles sont majoritaires uniquement à des postes dits "féminins" (maquillage, scripte, costumes) alors qu'elles sont largement minoritaires à des postes à plus grande responsabilité comme la réalisation, le scénario ou la production. L'étude pointe tout de même une augmentation du nombre de femmes cheffes de postes parmi les équipes des films soutenus par le CCA. Elles étaient près de 50% en ce qui concerne les longs métrages de fiction en 2020. À l'écran, le personnage le plus représenté parmi les œuvres étudiées est un homme cisgenre, blanc, hétérosexuel et en bonne santé. Les autres profils sont invisibilisés, pointe l'étude. Elle indique que dans près de quatre films sur dix, il n'y a même pas deux femmes présentes et nommées. L'étude a porté sur 799 films produits en Fédération Wallonie-Bruxelles entre 2011 et 2022, précise le collectif Elles font des films. (Belga)