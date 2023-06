Le vaccin contre l'encéphalite à tiques pour les adultes est temporairement indisponible

"Le 20 juin, nous avons été informés par la société que le vaccin n'était pas disponible en raison de l'augmentation de la demande", a déclaré l'AFMPS. Il y a quelque temps, il a été conseillé aux randonneurs ayant prévu de passer des vacances en Autriche, en Suisse, dans le nord de l'Italie, dans certaines régions de Scandinavie et d'Europe de l'Est de se faire vacciner. Cette recommandation a été suivie avec empressement, ce qui a entraîné une pénurie temporaire. Selon l'AFMPS, une nouvelle livraison devrait permettre de reconstituer le stock pour le 20 juillet. La TBE est un virus qui peut être transmis à l'homme par la morsure d'une tique infectée. L'infection est généralement asymptomatique, mais la maladie peut provoquer des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, entre autres, entre le 7e et le 14e jour après la piqûre. Après une semaine sans symptôme, il existe un risque de développer une méningite, souvent accompagnée de maux de tête sévères. Une hospitalisation est alors nécessaire. L'année dernière, l'Institut de médecine tropicale (IMT) a enregistré deux cas. Cette année, il n'y a pas encore eu, semble-t-il. D'une manière générale, la maladie est devenue de plus en plus fréquente en Europe ces dernières années. (Belga)