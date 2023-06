Les consommateurs achètent de plus en plus souvent dans les petites boutiques en ligne

En 2021, les grands acteurs représentaient ainsi 84% des transactions, tandis qu'en 2022, cette part est passée à 78%. Parallèlement, les ventes dans le segment des micro et petites entreprises ont augmenté de 63%. Selon les chiffres du septième "Baromètre de l'e-commerce", qui cartographie le paysage belge du commerce en ligne à partir de transactions réalisées sur les boutiques en lignes, le marché belge a enregistré l'an dernier une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires de 18%, à 13,8 milliards d'euros, par rapport à 2021. Cela alors que le nombre de sites web belges est, en revanche, resté stable: 56.642 en 2021 contre 57.221 l'an dernier. Ce sont les grandes boutiques en ligne et celles de taille moyenne - 3% du total, soit 1.769 sites web belges - qui réalisent la majeure partie de ce chiffre d'affaires en ligne. Elles prennent à leur compte 78% du volume de transactions, soit 10,7 milliards d'euros. L'an dernier, c'était encore 84% du volume de transaction, soit 9,8 milliards d'euros. A noter encore que les boutiques en ligne belges ont enregistré plus de 165 millions de transactions (165.840.498) en 2022, soit une hausse annuelle de 10%. Enfin, relève BeCommerce, le Black Friday a été la journée la plus importante de l'année 2022 avec 645.195 ventes en une seule journée, soit 448 transactions par minute, et un chiffre d'affaires total de 61,4 millions d'euros. Le Cyber Monday et le premier jour des soldes d'été ont également été des journées record pour le commerce en ligne. (Belga)