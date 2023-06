Météo - Orages et pluies torrentielles dans le centre et l'est de la Belgique

Les maxima seront compris entre 19 et 24°C, sous un vent généralement modéré, d'abord souvent de nord à nord-est, puis de nord à nord-ouest. Jeudi soir, des averses localement orageuses seront encore à prévoir du centre à l'est du pays. Le nord-ouest de la Belgique, lui, pourra compter sur un temps sec avec des éclaircies. Après minuit, le temps deviendra généralement sec partout. Les minima oscilleront durant la nuit entre 10 et 16°C. Le temps sera à nouveau plus calme vendredi, avec des maxima compris entre 22°C à la mer et en Hautes-Fagnes et 27 °C dans le centre du pays. Le week-end s'annonce ensoleillé, avec des maxima dimanche de 25°C en Ardenne à 30°C en Campine. (Belga)