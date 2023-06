Plusieurs morts dans une tempête au Texas

Selon le maire de Matador, Pat Smith, au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Les services d'urgence ont également porté secours à des habitants dont les maisons se sont effondrées. Ces derniers jours, des millions d'Américains dans plusieurs États du sud et du centre-ouest ont été placés en état d'alerte météo extrême alors que de dangereuses tempêtes alimentées par des températures élevées frappent la région, provoquant des tornades, des orages et des chutes de grêle de la taille de balles de golf. Jeudi matin, plus de 110.000 foyers texans étaient encore privés d'électricité, selon les données du site web poweroutage.us. La semaine dernière, une tornade a également frappé la ville texane de Perryton, à environ 270 kilomètres au nord de Matador, causant la mort de trois personnes. Selon le Washington Post, les tornades ont fait 69 victimes rien que cette année aux Etats-Unis. C'est trois fois plus qu'en 2022. (Belga)