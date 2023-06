Serie A - Edin Dzeko passe de l'Inter à Fenerbahçe

"Un accord a été conclu avec Edin Dzeko. Le joueur touchera 4,2 millions d'euros par saison pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025", a détaillé Fenerbahçe dans un communiqué. L'attaquant, âgé de 37 ans, aura pour mission de faire oublier l'Équatorien Enner Valencia, meilleur buteur de la Süper Lig turque avec les Canaris de Fenerbahçe la saison passée (29 buts), qui a rejoint l'Internacional au Brésil. Dzeko, passé par Wolfsburg, Manchester City et l'AS Rome, a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues avec l'Inter Milan la saison passée. L'attaquant, auteur de plus de 300 buts en clubs, est par ailleurs le meilleur buteur de la sélection bosnienne avec 64 réalisations en 129 sélections. Arrivé à l'été 2021 à l'Inter, le Bosnien arrivait en fin de contrat. Fenerbahçe, dauphin de son grand rival Galatasaray la saison passée en Süper Lig, n'a plus remporté le championnat de Turquie depuis 2014, une éternité pour ses supporters. Le club, qui a remporté début juin la Coupe de Turquie, son premier trophée en neuf ans, est qualifié pour le deuxième tour de qualification de la prochaine Ligue Europa Conférence. (Belga)