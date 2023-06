Sticks d'Or - La liste des nommés pour les Sticks d'Or 2023 dévoilée

Chez les messieurs, l'attaquant du Léopold Tom Boon, lauréat l'an dernier, fait partie de la liste des trois candidats, au même titre que ses deux équipiers chez les Red Lions Gauthier Boccard et Antoine Kina. Du côté des dames, le trophée se disputera entre la Stick d'Or de 2022, Charlotte Englebert, et deux autres Red Panthers Michelle Struijk et Barbara Nelen. Les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie qui se tiendra le dimanche 25 juin à Wavre. * La liste des nommés: - Messieurs: Tom Boon (Léopold), Gauthier Boccard (Léopold), Antoine Kina (Gantoise) - Dames: Charlotte Englebert (Racing), Barbara Nelen (Gantoise), Michelle Struijk (Antwerp) - Gardien: Tomas Santiago (Gantoise), Simon Vandebroucke (Waterloo Ducks, Loic Van Doren (Dragons) - Gardienne: Aisling D'Hooghe (Waterloo Ducks), Elena Sotgiu (Braxgata), Elodie Picard (Antwerp) - Espoirs garçons: Thomas Crols (Dragons), Guillermo Hainaut (Uccle Sport), Jeremy Wilbers (Waterloo Ducks) - Espoirs filles: Astrid Bonami (Orée), Delphine Mariën (Dragons), Emily White (Waterloo Ducks). (Belga)