TC Liège - Six ans de prison pour une tentative de meurtre

Le prévenu était connu de la justice belge pour avoir été placé sur la liste des "Most Wanted", les criminels belges les plus recherchés. Autrefois réfugié en Angleterre, il avait été rapatrié en Belgique et acquitté de faits de viol. Le 31 juillet 2022, il avait été opposé à une bande de dealers avec lesquels il avait eu une altercation violente. Pour se venger, il avait utilisé son véhicule et avait écrasé le chef de la bande de trafiquants de drogue. Quelques mois après avoir été liberté sous conditions, le prévenu avait commis trois agressions successives sur des femmes le 1er février 2023. Sans aucun contexte préalable favorisant un rapprochement, le prévenu avait commis des attouchements violents sur une dame et sa fille ainsi que sur une serveuse. Il avait aussi commis l'agression gratuite d'une automobiliste. Le tribunal l'a condamné à une peine de six ans de prison pour l'ensemble de ces faits. Son arrestation immédiate a été ordonnée et exécutée à l'audience. (Belga)