TC Namur - Namur: trois ans de prison requis pour une tentative de meurtre

Les faits ont eu lieu le 24 janvier 2023 à Namur. Plusieurs personnes avaient consommé de la cocaïne et de l'alcool lors d'une fête qui se tenait dans un appartement. Un des protagonistes s'est alors montré particulièrement nerveux et une altercation a éclaté avec un des participants. "Quand je suis entrée dans la pièce, du mobilier était cassé, il y avait des traces de sang. J'ai essayé de séparer les deux hommes qui se battaient mais cela n'a pas fonctionné, je ne savais pas comment les arrêter", a déclaré la prévenue accusée de tentative de meurtre. "J'ai eu peur et j'ai alors pris le couteau à légumes et j'ai frappé deux fois celui qui se montrait menaçant. Vu son regard, je savais que je serais la prochaine dans le collimateur. Ça l'a calmé." Peu de temps avant cette scène, le second prévenu avait asséné deux coups de clé à molette au même homme. Le représentant du parquet estime l'intention homicide établie. "Deux coups de couteau ont été donnés dans les reins, une zone vitale, alors que la victime était de dos. La prévenue n'était de plus pas en danger au moment de porter ces coups", a-t-il souligné. Une peine assortie d'un sursis probatoire est plaidée pour la prévenue. Une peine de travail est sollicitée pour le second prévenu. Le tribunal rendra son jugement le 13 juillet. (Belga)