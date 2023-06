Tour de France - Le Team DSM compte sur Romain Bardet

(Belga) La formation Team DSM a officialisé son équipe qui sera au départ du 110e Tour de France le 1er juillet à Bilbao, en Espagne. Romain Bardet sera le leader. Le Français disputera à 32 ans sa 10e Grande Boucle dont il prit la 2e place en 2016, la 3e en 2017 et encore la 6e en 2022. Il a remporté trois de ses dix victoires pro sur les routes du Tour en remportant une étape en 2015, en 2016 et en 2017. Les Australiens Matt Dinham et Chris Hamilton, l'Américain Kevin Vermaerke l'épauleront en montagne.