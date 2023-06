Un Molenbeekois arrêté après la découverte d'un laboratoire de drogues à Ruisbroek

Le laboratoire de drogues était installé dans une remise derrière une maison de la Gieterijstraat à Ruisbroek. La manière dont ce laboratoire a été découvert par la police n'a pas été révélée. Les enquêteurs y ont retrouvé six cuves contenant chacune environ 800 litres de produits chimiques. Il s'agissait de produits pouvant être utilisés pour produire des amphétamines (speed), de la méthamphétamine (crystal meth et ecstasy) et de la MDMA (ecstasy liquide). La police a également retrouvé 300 kilos de matières premières destinées à la production de MDMA, ainsi qu'un tas de déchets émanant de cette production, stockés dans plusieurs tonneaux. La protection civile a été appelée sur les lieux pour démanteler le site et éliminer les produits. "Un suspect a été arrêté mercredi, il s'agit d'un homme de 52 ans originaire de Molenbeek-Saint-Jean", a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde. "Il a été présenté à un juge d'instruction après avoir été interrogé. Le parquet demande son incarcération pour suspicion de fabrication de stupéfiants dans le cadre d'une organisation". (Belga)